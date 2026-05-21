Pár dní po přijetí Trumpa přivítal vládce Číny Putina úsměvem a šálkem čaje
Během státní návštěvy se čínský a ruský vůdce prezentovali jako stabilizující síla ve světě, který Washington uvrhl do chaosu
Když čínský vůdce Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přijal ruského prezidenta Vladimira Putina, jenž podle Číny přijel už na svou pětadvacátou návštěvu, hlavním, byť nevyřčeným, tématem byl prezident Trump.
Od chvíle, kdy šéf Bílého domu do čínské metropole zavítal, neuplynul ani týden. Během návštěvy Si Ťin-pching varoval Trumpa před chybným přístupem k Tchaj-wanu a požádal ho o znovuotevření Hormuzského průlivu u íránského pobřeží. To vše v rámci snahy Pekingu stabilizovat nynější turbulentní vztahy se Spojenými státy.
Putinova návštěva byla oproti tomu rozhodně uvolněnější, dokonce až přátelská.
Si Ťin-pching se s ruským lídrem sešel u čaje. Společně před fotografy vzpomínali na Putinovy minulé návštěvy. Ačkoli se vůči Spojeným státům vyjadřovali zdrženlivě, podepsali dokumenty odsuzující značnou část kroků, jež Trump ve světě činí, čímž v konečném důsledku znovu potvrdili společný postoj a spojenectví.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu