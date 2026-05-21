Seriály na květen: Stranger Things v domově důchodců a Nicolas Cage jako cynický Spider-Man
Z českých seriálů patří květen jednoznačně Monyové. Projektu o osudu a osobnosti zavražděné spisovatelky Simony Monyové věnuje televize Nova nadstandardní propagační péči s důrazem na osvětu tématu domácího násilí. Zvědavost vzbuzuje nový sci-fi seriál zaštítěný tvůrci hitu Stranger Things, jehož hrdiny jsou nečekaně senioři. Opatrná očekávání pak vzbuzuje Nicolas Cage jako noirový soukromý detektiv a superhrdinský Spider-Man v jednom, který se pro svoji postavu inspiroval jednou z největších hollywoodských hvězd Humphreym Bogartem.
Utajené legendy, 7. května, Netflix Scenárista Neil Forsyth zkouší jít na britskou detektivku jinak. Skutečné, často velkolepé, ale také v popkulturní paměti zasunuté kauzy propojuje s politickými a společenskými dějinami Velké Británie. Ve tři roky starém seriálu Zlato zdramatizoval nechvalně známou loupež z roku 1983, při níž zloději ukradli z londýnského letiště Heathrow tisíce zlatých cihel v hodnotě přes 26 milionů liber. V novém seriálu zůstává v éře premiérky Margaret Thatcher, byť na jejím samotném konci v roce 1990. Sleduje skupinu celníků, kteří mají infiltrovat zločinecké gangy obchodující s drogami a zastavit jejich operaci zevnitř. Vede je komik Steve Coogan, který v thrillerově laděném příběhu dostal další ze svých dramatických rolí.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu