Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Až vás robot obejme
Zahraničí21. 5. 20269 minut

Fotbal znovu zasahuje do politiky. Mbappé nechce, aby Francii vedla krajní pravice

Jeden z nejslavnějších hráčů světa opakovaně vyzývá, aby lidé nevolili Národní sdružení. Strana reaguje jeho zesměšňováním  

Magdaléna Fajtová

Necelý měsíc před zahájením mistrovství světa v kopané, které se koná v USA, se francouzská fotbalová hvězda pustila do zápasu na domácí půdě. Jejím soupeřem je Národní sdružení, krajně pravicová, protiimigračně laděná strana Marine Le Pen. Jeden z nejslavnějších fotbalistů světa, francouzský útočník Kylian Mbappé, v nedávném rozhovoru pro americký měsíčník Vanity Fair řekl, že se obává o budoucnost své země, pokud by ji měl vést krajně pravicový prezident nebo prezidentka z tohoto uskupení.  

Zástupci strany Národní sdružení na jeho vyjádření reagovali posměšky o jeho hře – tedy o tom, že když odešel z pařížského týmu PSG (Paris Saint-Germain), vyhrál tento klub Ligu mistrů. Ale zároveň jsou si vědomi jeho popularity, a v souladu s názory svých voličů tak zaútočili tím, že "elitář" Mbappé by se podle nich měl starat spíše o fotbal než o politiku.  

Hráč namítá, že jako francouzský občan se může vyjadřovat k politice a není mu jedno, jaká Francie bude v případě, že volby v příštím roce vyhraje krajně pravicová politička Marine Le Pen nebo její stranický kolega Jordan Bardella, kteří jsou podle čísel silnými kandidáty na vítězství.  

Kauza záhy přerostla hranice sportu a zaplnila stránky francouzských i evropských médií a stala se dalším hřištěm kulturních válek. Mluvčí strany Julien Odoul uvedl, že by se Mbappé neměl chovat jako „politický aktivista“, protože jako kapitán reprezentuje celou zemi, tedy i miliony voličů Národního sdružení. Konzervativní novinář Geoffroy Lejeune pak dokonce vyzval trenéra Didiera Deschampse, aby Mbappého nenominoval, a mluvil o tom, že vytváří špatnou chemii v týmu.  

