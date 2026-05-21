21. 5. 20262 minuty

Tomáš Brolík: Okamura a hořící dveře hrdinů

Ať se pro mě ostatní obětují, ale ať se obětují někde pryč ode mě

Tomáš Brolík

Předseda sněmovny, ten nejlepší, jakého mezi sebou tuzemští poslanci našli, Tomio Okamura, je proti tomu, aby se Česko zapojilo do globálního boje proti ebole. Jeho spoluobčané jsou prý znepokojení. Cítí, že přijetí teoreticky nakaženého Američana do karantény je ohrožuje.

Nedá se vyloučit, že tímto manévrem vznikne v nemocnici na Bulovce ohnisko evropské pandemie, ale nejspíš to tak nebude. Člověk, který je nejspíš zdravý, který přiletí speciálním letadlem a bude přijat na vysoce odborné infekční oddělení, je pro naše veřejné zdraví a bezpečnost menší riziko než každé zúžení na dálnici. Je to od Česka malé, ale užitečné gesto. Jak jsme si ověřili za covidu, i pro Čechy je lepší, když je domnělý Američan v péči Bulovky, než bez lékařského dozoru třeba v restauraci na portugalském pobřeží.

Nicméně Okamurův politický cit říká: nebrat, nemocný cizinec, nakažený nemocí z černošské Afriky, ať táhne být nemocný někde jinde někam jinam. Ať je třeba v Německu v nemocnici, tam se o něj postarají stejně dobře jako tady.

Můj kolega Martin Uhlíř nedávno napsal text k výročí černobylské havárie a jedním z jeho hrdinů je muž, inženýr, který pomáhal dát tento následek idiocie a krátkozrakosti kontinentálního rozměru do pořádku. Jak vzpomíná jeho dcera, sousedi jim za to několikrát zapálili dveře, aby rodinu, které se báli kvůli ozáření, z domu vystrnadili. Lidé, kteří zapalují sousedům dveře, jsou právě ti, kterým nejspíš vybouchne jaderný reaktor pod rukama. Ale napravit to nedovedou. To ať udělají jiní, ale ať to dělají někde daleko ode mě, ať mi zachrání život a mým dětem taky, ale ať mě neobtěžují rizikem, které kvůli tomu podstupují.

