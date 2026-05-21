Creepy Teepee: Festival, který dělá věci tak, jak se nedělají. A přitom bezchybně funguje
Unikátní hudební akce po sedmnácti letech opouští Kutnou Horu, letošní ročník proběhne v Praze
Dost možná je to ten nejmenší z nejdůležitějších festivalů, jaké existují – a to nejen v rámci Česka, ale i z hlediska širší euroamerické scény. Kapely v New Yorku nebo Los Angeles si o něm vyprávějí legendy, navštěvují ho dramaturgové mnohem větších evropských festivalů a pídí se tu po nových jménech, stejně tak je to lákavá akce pro zahraniční hudební média.
V rámci festivalové nabídky je Creepy Teepee naprostá anomálie: profiluje se multižánrově s důrazem na současnou experimentální, alternativní a klubovou scénu, stojí na DIY základech a všechno je tu trochu punkové, protože pro nikoho z organizátorů není prací na plný úvazek. Ani seznam vystupujících není na rozdíl od jiných akcí do poslední chvíle pevně stanoven, protože pořadatelé chtějí mít na programu tak čerstvá jména, že jej tvoří a mění do poslední chvíle. Zase se tu však potkává mix účinkujících a publika, jaký nikde jinde není k vidění. Už po prvních dvou ročnících se mu v Kutné Hoře začalo mezi místními přezdívat festival vesmírných lidí kvůli návštěvnictvu z různých zemí, menšin i etnicit, které na něm nacházejí svůj bezpečný prostor.
Tvůrci Creepy Teepee, jehož organizační jádro tvoří trojice Jakub Hošek, Štěpán Bolf a Nik Timková, si dělají všechno po svém, tak jak se to nedělá – a ono to bezchybně funguje. V pravém slova smyslu se jedná o hledačský festival, který však také velmi často hledal svoje místo v rámci Kutné Hory. Z nejrůznějších důvodů – ať už z odporu města nebo soukromých pronajímatelů – tu postupně vystřídal na pět lokací.
A když loni na podzim začalo být zřejmé, že neklapne dohoda s areálem kláštera voršilek, kde našli poslední útočiště, rozhodli se nakonec k radikálnímu kroku: vzdát se Kutné Hory a přesunout festival do Prahy. Creepy Teepee se tak letos odehraje od 10. do 12. července na ostrově Štvanice na venkovním pódiu a v klubech Fuchs2 a Bike Jesus. Vystoupí tu namátkou americký rapper Joeyy, punkoví Poison Ruïn, producent a rapper Marlon DuBois, hardcoreoví Truck Violence nebo v Glasgow usazená producentka klubové a elektronické hudby Kavari.
