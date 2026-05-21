Babišovi straníci ztrácí vliv: Malá nemá agendu, Nacher letadlo do Izraele
Kdysi premiérovi blízký okruh poslanců hnutí ANO ztrácí u Babiše vliv. Jak už Respekt v březnu informoval, důvěru ztratil místopředseda hnutí Robert Králíček, který musel nedobrovolně opustit post zmocněnce pro digitalizaci. Po pondělním jednání vlády to vypadá, že ztratí minimálně dosavadní přístup k premiérovi i předsedkyně poslanců a zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Kabinet na Babišův návrh nečekaně schválil přelomový krok - z úřadu vlády zmizí veškerá agenda, které se jako zmocněnkyně věnovala. Potupu už zažil minulý týden i místopředseda sněmovny Patrik Nacher. V neděli měl s parlamentní delegací odletět na návštěvu Izraele, ale Babiš jeho delegaci odmítl poskytnout vládní letoun.
S místopředsedou sněmovny měli cestovat zástupci koalice i opozice. Zmíněný místopředseda poslanců hnutí ANO Robert Králíček, předseda výboru pro obranu Josef Flek (STAN) či místopředseda poslaneckého klubu ODS Pavel Žáček. Oslovení poslanci Respektu potvrdili, že se informaci dozvěděli zhruba čtyři dny před odletem. “Za tu dobu, co jsem v politice, jsem nic takového nezažil,” říká bývalý místopředseda sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek s tím, že na místě už byl domluvený program v podobě setkání s představiteli tamního parlamentu a vlády. Kromě politiků měla být součástí výpravy i podnikatelská delegace. Patrik Nacher Respektu informaci pouze potvrdil s tím, že cestu přesto plánují, ale poletí linkovým spojem. “V červnu, dávám to dohromady. Teď bychom to nestihli.”
Není to přitom poprvé, kdy Nacher zažil ponížení. Dlouhodobě prosazoval vznik samostatného ministerstva sportu s argumentem, že by sjednotilo roztříštěnou agendu a snížilo administrativu. Post ministra pro sport, prevenci a zdraví nakonec Babišova vláda vytvořila, ale jen kvůli tomu, aby premiér uspokojil koaliční Motoristy a Borise Šťastného, který funkci zastává. Zda se Nacher podobně jako Malá Babišovi znelíbil nebo jde čistě jen o jeho mikromanažerské, rychlé a často emotivní řešení si další poslanci nyní netroufají odhadovat.
Podle oslovených poslanců jim Nacher nesdělil důvody, proč mu předseda jeho hnutí odmítl poskytnout vládní letoun. Respektu premiér řekl: “Izrael je speciální destinace. Volá mi opakovaně premiér, izraelský ministr zahraničí je tu na návštěvě s delegací a informují nás. Je to destinace, která je velmi aktivní v íránské válce, a nikdo nás o tom neinformoval, tak jako sorry,” dodal s tím, že zahraniční politiku řeší vláda.
