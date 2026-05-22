Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Až vás robot obejme
22. 5. 2026

Ján Markoš: O lebce z diamantů, velkém medvědovi a radě od svaté Zdislavy

Čas je poměrně vzácný statek. Je sice zdarma, ale zato na příděl

Ján Markoš
,
Denník N

Minulý týden se v Česku odehrála jedna z nejkurióznějších krádeží v historii. Do baziliky v třítisícovém městečku Jablonné v Podještědí se na začátku mše, kdy byl na chvíli vypnutý alarm, vplížil pětatřicetiletý muž. Rozbil skleněnou vitrínu a ukradl z ní lebku Zdislavy, středověké světice. Ještě předtím jí musel z hlavy sundat zlatou korunu se závojem.

Doma lebku zalil do betonu, údajně aby ji ukryl. Když ho po několika dnech policie vypátrala a vyslýchala, vysvětlil, že chtěl svaté dopřát odpočinek v soukromí, bez nepatřičného vyrušování návštěvníky kostela. Dodejme, že relikvii se z betonového vězení podařilo vysvobodit bez poškození.

Shodou okolností se i na Slovensku nedávno odehrál příběh, v jehož centru stála lebka. „Na březnové chovatelské přehlídce trofejí z poslední myslivecké sezony vystavili organizátoři z Okresní myslivecké komory Poprad lebku mimořádně velkého medvědího samce,“ píše redaktorka Denníku N Soňa Mäkká. „Dvacetiletého, 250kilogramového medvěda zastřelil Zásahový tým pro medvěda hnědého v květnu 2025 na Štrbském Plese. Lebka je majetkem Správy TANAP a na přehlídce získala zlatou medaili s hodnotou 64,20, takzvaných bodů CIC.“

Body CIC se počítají relativně jednoduše: sečtete šířku a délku lebky v centimetrech. V Tatrách tak zastřelili opravdu výjimečně velké zvíře. Existují přitom pochybnosti, zda bylo skutečně nutné jej zlikvidovat – spíše někdo zatoužil po mimořádné trofeji. Tak velcí samci totiž přicházejí do střetu s veřejností jen velmi zřídka.

