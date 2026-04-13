Jak zaříznutí Nové zelené úsporám dostalo do problémů žadatele i firmy
Náhlé ukončení státní podpory má řadu nepříjemných dopadů
Dotační programy jsou nepřehledné, komplikované a snahu ucházet se o ně většina lidí vzdá ještě dříve, než to vůbec zkusí. Dlouhé roky existuje jedna výjimka – Nová zelená úsporám, díky které má přes půl milionu domácností lepší zateplení domu, solární panely na střeše nebo vyměněná okna, a Česko je tak méně závislé na fosilních palivech a vypouští do ovzduší méně škodlivin. To už ale brzy skončí, nová vláda Andreje Babiše se rozhodla, že populární dotační program změní na bezúročné půjčky, a experti odhadují, že to bude znamenat výrazné oslabení zájmu o modernizaci staveb.
Změna v dotační politice, ke které došlo kvůli velkému zájmu o dotace a kvůli odlišným prioritám nové vlády, však zřejmě nebude bez následků na vícero frontách. Jedním z problémů, kterým bude muset vláda čelit, bude hněv lidí, kteří se připravovali na žádost o dotaci, investovali do svých staveb statisíce korun, aby nakonec zjistili, že na rozdíl od 600 tisíc předchozích žadatelů oni už žádnou státní podporu nedostanou.
To však nebude jediný otřes. Štědrý dotační program znamenal také silný impulz pro tuzemské stavební firmy nebo dodavatele solárních panelů a tepelných čerpadel. Za 16 let existence tímto způsobem stát do stavebního průmyslu napumpoval 137 miliard, což na oplátku přineslo tisíce pracovních míst, vyšší daňové odvody a rozvoj celého oboru. Díky tomu vznikly desítky firem, které teď budou kvůli ukončení programu bojovat o přežití.
Dotace, nebo půjčka?
