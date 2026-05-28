0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí28. 5. 20269 minut

Nový šéf slovenských jeskyní ukradl českým kolegům batohy a nechal je napospas mrazu

Ředitel, který čelí exekucím, navíc rychle uzavřel jednu z jeskyní přístupných veřejnosti

Soňa Mäkká
,
Denník N

Správa slovenských jeskyní (SSJ) má od konce dubna 2026 nového ředitele. Stal se jím kontroverzní jeskyňář Branislav Šmída. 

Šmída je geolog a speleolog, je spoluobjevitelem významných jeskyní na Slovensku i v zahraničí. Běžná veřejnost si jeho jméno nejspíš spojí s objevem tatranské jeskyně Měsíční stín i s objevem jeskyní ve stolových horách ve Venezuele. 

Zároveň má však Šmída pověst konfliktního člověka. V roce 2014 ho ze svých řad vyloučila Slovenská speleologická společnost. Důvodem bylo zejména to, že vědomě ohrozil životy dvou českých jeskyňářů, zkoumajících právě jeskyni Měsíční stín. 

↓ INZERCE

Proti Šmídovi je v současnosti vedeno devět exekučních řízení. Nejvíce, až 12 700 eur, dluží Všeobecné zdravotní pojišťovně, dalšími věřiteli jsou zřejmě jeho příbuzní a Univerzita Komenského. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články