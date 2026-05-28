Nový šéf slovenských jeskyní ukradl českým kolegům batohy a nechal je napospas mrazu
Ředitel, který čelí exekucím, navíc rychle uzavřel jednu z jeskyní přístupných veřejnosti
Správa slovenských jeskyní (SSJ) má od konce dubna 2026 nového ředitele. Stal se jím kontroverzní jeskyňář Branislav Šmída.
Šmída je geolog a speleolog, je spoluobjevitelem významných jeskyní na Slovensku i v zahraničí. Běžná veřejnost si jeho jméno nejspíš spojí s objevem tatranské jeskyně Měsíční stín i s objevem jeskyní ve stolových horách ve Venezuele.
Zároveň má však Šmída pověst konfliktního člověka. V roce 2014 ho ze svých řad vyloučila Slovenská speleologická společnost. Důvodem bylo zejména to, že vědomě ohrozil životy dvou českých jeskyňářů, zkoumajících právě jeskyni Měsíční stín.
Proti Šmídovi je v současnosti vedeno devět exekučních řízení. Nejvíce, až 12 700 eur, dluží Všeobecné zdravotní pojišťovně, dalšími věřiteli jsou zřejmě jeho příbuzní a Univerzita Komenského.
