Královny Brna jdou výsměchu naproti
Proč má smysl vzít „bizarní“ reality show ze života influencerek vážně
Tuzemská televizní zábava dosáhla nového dna ohlašujícího konec západní civilizace. Podle kritiků i diváků diskutujících na sociálních sítích má podobu osmidílné reality show Královny Brna, již do své nabídky v tichosti zařadila na začátku dubna platforma Oneplay. Série sleduje podnikání, vztahy a konflikty pětice českých influencerek většinou upravených plastickými operacemi a působících v jihomoravské metropoli. Stojí na předvádění bohatství a životního stylu pohybujícího se mezi fitkem, botoxem a nákupy značkového oblečení.
Královny Brna nejsou český vynález, ale tuzemský pokus a nesouměřitelně lacinější nápodoba globálně úspěšné reality show nahlížející do světa superbohatých Američanek The Real Housewives of… (Paničky z…), kterou vysílá v mnoha mutacích americká stanice Bravo od roku 2006. Nabídla „skutečné“ verze postav z populárních seriálů Zoufalé manželky a Sex ve městě v podobě několika manželek bohatých mužů v jedné kalifornské komunitě.
V Královnách Brna je ale pojetí bohatství a luxusu diametrálně odlišné. Místo dolarových milionářek jsou tu místní instagramové podnikatelky s plavkami, místo vil v hollywoodských kopcích nástavba v panelákovém bytě. Za novým nosem se sice létá do Turecka a za nákupy do butiků v pražské Pařížské ulici se vydává vrtulníkem, ale na zahradě se sedí v nábytku z plastového ratanu. Projev některých žen před kamerou je komicky toporný.
Přesto je to poprvé, kdy se místo chudého Česka, které nabízí reality show Výměna manželek, díváme na to bohaté. Respektive zbohatlé, které chce peníze dávat na odiv. „Okázalost a nepřehlédnutelnost je ostatně i jejich výrobní prostředek na sociálních sítích,“ říká teoretička médií Irena Reifová z Univerzity Karlovy: „Je to vlastně podobný exces jako pověstné chybějící zuby u obětí bídy, který také vybízí k výsměchu a odmítnutí.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Goodbye, Orbán
Jak se v Maďarsku přebírá moc
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Život je kruh
Lidstvo neposune fyzika, ale schopnost myslet jinak