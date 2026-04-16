Zachrání Babiše před výpraskem na summitu NATO armádní technika v Hormuzu?
Šéf NATO Mark Rutte bleskově navštívil Prahu a apeloval na naše spojenecké závazky
Zda generálního tajemníka NATO Marka Rutteho při jeho rychlé návštěvě Prahy, kam přijel apelovat na vládu kvůli zvýšení obranných výdajů, uspokojilo, že mu Andrej Babiš nabídl pomoc českých armádních techniků s krizí v Hormuzském průlivu, není jasné. Na tiskové konferenci po jednání premiérův tým umožnil novinářům položit jen jednu otázku, oba politici při odpovědi volili diplomatický tón.
Obranný rozpočet, který předložil Babišův kabinet, v centrále NATO dlouhodobě kritizují. Česko je s 1,7 procenta HDP na úplném chvostu v Alianci. Při lednové schůzce ministra zahraničí Petra Macinky s Ruttem mu podle informací Respektu šéf Aliance přátelsky sdělil, že jestli nevzroste, bude další jednání s českými politiky již napjatější. Protože se k tomu Babiš a Macinkou zatím nechystají, vymýšleli podle vládních zdrojů, jak Rutteho alespoň nějak uklidnit.
Aby problém kolem rozpočtu dál neeskaloval, přišel Macinka se svými diplomaty s nápadem, že Praha Alianci nabídne armádní techniku (radary a rušičky), která by se v momentě, kdy skončí americko-íránská válka, podílela na zajišťování bezpečnosti v oblasti. „To není na mě, intenzivně řeším ten Hormuz, nikoli výdaje na obranu,“ odepsal šéf diplomacie Respektu po jednání s Ruttem, kterého se také zúčastnil, na otázku, jestli platí, že i po dnešku zůstane český obranný rozpočet stejně nízký jako dosud a naším novým příspěvkem místo investic do obrany budou radary.
Ministr obrany Jaromír Zůna, v jehož gesci obranný rozpočet je – a i on seděl u stolu s Ruttem –, reagoval, že otázce na zvyšování rozpočtu nerozumí a netuší prý, že „by byla na stole“. Detaily kolem české pomoci ohledně Hormuzu, na niž upozornil už před schůzkou politiků Deník N, nejsou v tuhle chvíli zřejmé. Faktem je, že o věci bude muset rozhodnout vláda a Poslanecká sněmovna; kdy to budou projednávat, ministr zahraničí neví. „Vy jste nějak strašně napřed,“ říká Macinka. Z toho vyplývá, že věc se mohla rodit na poslední chvíli.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu