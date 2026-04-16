Chci se neustále posouvat, ale toužím i po klidu a jednoduchosti
Jak mezi tím najít rovnováhu?
Dlouhodobě u sebe vnímám vnitřní napětí mezi dvěma potřebami. Na jedné straně jsem orientovaná na výkon, potřebuji růst, podněty a pocit posunu. Na druhé straně toužím po klidu, stabilitě a jednoduchosti. Tyto dvě polohy se u mě často dostávají do konfliktu a neumím je dobře sladit.
Zároveň vnímám, že ve vztazích mám tendenci přebírat kontrolu, zejména když cítím tlak nebo nejistotu. To vede k tomu, že se spíše uzavírám a udržuji si odstup. Mám pocit, že bych chtěla být v partnerském vztahu, ale zároveň nechci dělat kompromisy, které by šly proti mně.
Další věc je prostředí, ve kterém žiji. Pociťuji nedostatek mentálních podnětů a občas i frustraci z lidí a okolí. Zároveň si však cením klidu, který mám, a nechci ho ztratit.
Dáša, 45 let
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu