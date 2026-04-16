„Od burek a islámu musíme přejít k tuzemským tématům.“ SPD chce hledat svou identitu
Trojkoalice ANO, Motoristé a SPD vládne čtyři měsíce, během nichž kabinet představil už desítky předloh či zamýšlených změn. Zatímco k těm kontroverzním se premiér Babiš nemá a nechává je na řadových poslancích, ty zásadní představuje většinou sám a prodává je jako úspěch ANO. Motoristé zatím před „svými tématy“ upřednostňují boj s Pražským hradem a SPD se snaží uspokojit své voliče hlavně rétoricky. Část členů Okamurova uskupení si však myslí, že to nestačí a že je potřeba „refresh“ značky.
A podle všeho se to promítne i do sobotní celostátní konference SPD. Hlavním předmětem jednání, alespoň oficiálně, má být příprava na podzimní komunální a senátní volby. Místopředseda hnutí Radim Fiala redakci popisuje, že se chtějí se svými buňkami bavit o organizaci voleb a případném spojování s jinými subjekty. Nebude však prý ani chybět doporučení, jaká celostátní témata by v kampani měla místní sdružení použít. A část členů hnutí v kuloárech zmiňuje, že chtějí otevřít právě otázku směřování SPD.
„Určitě se budeme bavit i o budoucnosti, o tom, abychom se ve vládní koalici neutopili,“ zdůrazňuje mimo záznam jeden z výrazných členů SPD. Hnutí si podle něj musí definovat svá témata, na která se bude primárně soustředit. Nabízí se třeba očkovací strategie – právě na její novou verzi hnutí tlačí. Jeden z dalších členů ale mimo záznam namítá, že se jedná o marginální téma, na kterém se zbytečně hnutí zasekává. „Zajímá to nízké stovky, maximálně tisíce voličů.“
Změna financování veřejnoprávních médií by už mohla prý zaujmout víc lidí. Kabinet v tomto týdnu představil návrh na zrušení poplatků. Zákon, který by vzal televizi a rozhlasu stovky milionů, však není z dílny SPD. Jde o „úspěch“ celé vládní koalice, byť na jeho vznik Tomio Okamura hodně tlačil. Je tak namístě začít hledat a zvedat opravdu vlastní témata. „Musíme udělat ideový refresh. Otázka bydlení, porodnictví, zdravotnictví a tak dále. Od burek a islámských migrantů se musíme vrátit domů,“ říká redakci poslanec Jaroslav Foldyna.
