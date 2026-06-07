Z fandění „sborné komandě“ se snadno stane fandění raketám na ukrajinská města
Zapomeňme na to, že sport je sport a politika je politika
Zkušenost nás naučila brát vážně rčení, že Rusové jsou sympatičtí lidé, jen se jich nesmí sejít víc než pět pohromadě. A platnost tohoto rčení si bude svět bohužel moci zřejmě už brzy ověřit i na jiném místě než jen v těžce zkoušených ukrajinských městech. A sice na tribunách hokejových stadionů. Ze strany vlivných figur světového hokeje totiž roste tlak, aby na mezinárodní scéně skončil bojkot ruského národního týmu.
Pokud se tak v dohledné době stane, je třeba počítat s nejhorším: zatímco ráno ruské balistické rakety zdemolují na Ukrajině školu nebo obytný dům a zabijí další civilisty, večer se bude na ostře sledovaném hokejovém mači v některém z evropských stadionů skandovat „Rusko, Rusko“, možná i „Putin, Putin“, a zavlají vlajky se stejnými symboly, jaké na sobě nesou zmíněné rakety. Je také pravděpodobné, že ruští fanoušci, roky frustrovaní vyloučením svého týmu z mistrovství světa a olympijských her, budou po zápase v ulicích dávat tuto frustraci náležitě najevo.
Pomocná ruka z NHL
Proti přítomnosti ruského národního týmu na evropských stadionech se od začátku agrese na Ukrajině stavějí hokejové státy v čele se Švédskem, Finskem i Českem. Náš hokejový svaz se přidal k politice vlády Petra Fialy a od té doby hájí názor, že dokud Rusko válčí na Ukrajině, kde mimo jiné zabíjí hokejisty a likviduje zimní stadiony, nemůže současně s tím hrát na mezinárodní scéně.
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