Ostudná chvíle českého parlamentarismu
Protesty proti Sudetoněmeckému sněmu byly v jednom cenné: zase se jednou jasně ukázalo, kdo je kdo
Pro ředitele Institutu Terezínské iniciativy a někdejšího tajemníka Federace židovských obcí v ČR Tomáše Krause, pro Evu Paddock a Milenu Grenfell-Baines, které zachránil před zkázou v koncentračních táborech Nicholas Winton, a ostatně i pro syna pana Wintona Nicka to musel být fascinující zážitek. Poslouchali, jak je hysteričtí lidé řadí mezi služebníky nacismu, protože se zúčastnili Sudetoněmeckého sněmu v Brně. Od události už uběhlo pár dní, což nám umožňuje v klidu bilancovat. Možná by stačilo konstatovat, že Česko stojí i po návštěvě někdejších krajanů, ale chci upozornit na dva rozměry, o kterých se ve veřejném prostoru méně diskutovalo.
Jak známo, Poslanecká sněmovna přijala hlasy vládních stran usnesení, kde proti setkání v Brně protestuje. Poslanci zakončili své provolání následujícími slovy: „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili.“
Fakt, že parlament přijímá usnesení, které vyzývá jednu občanskou iniciativu, aby neorganizovala svou kulturně-společenskou akci, je prostě ostudné zneužití moci. Sněmovna má přijímat zákony, projednávat mezinárodní dohody, volit do různých orgánů, může debatovat o zásadních tématech, neměla by se však obracet proti vlastním občanům, kteří neudělali nic špatného. K čemu všemu teď budou přijímat usnesení? Nepříslušelo by jí to ani tehdy, kdyby chtěla protestovat proti akci Nočních vlků, což jsou fanoušci ruského fašismu, který je pro nás skutečnou hrozbou.
Překvapilo mě, jak malý rozruch tento krok sněmovny vyvolal. Jistě, každý den jsme svědky nějaké další ostudy, překročení pravidel, narušení zvyklostí, ale snaha umlčet občanskou společnost, vytvářet na ni nátlak nejdůležitější demokratickou institucí v zemi, to by se nemělo přecházet. Každý, kdo pro to usnesení hlasoval, vypnul kritické myšlení, a hlavně porušil poslanecký slib, který obsahuje i tuto větu: „Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Tohle rozhodně nebylo „v zájmu všeho lidu“, ale v zájmu extremistické a rasistické strany SPD (obojí soudně potvrzené), která šíří v zemi nenávist a omezuje svobodu projevu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu