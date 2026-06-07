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Kultura7. 6. 20263 minuty

Album týdne: Hudba znehybněného těla – Václav Havelka na sólovém debutu objevuje minimalismus a spiritualitu

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Po dlouhých letech působení v čele kapely Please the Trees vydává její lídr, písničkář Václav Havelka první sólové album nazvané A Snake Crawling Up a Broken Ladder. Na rozdíl od kapelní praxe, která stála často na společné chemii sehrané sestavy, vznikaly Havelkovy nové písně během rekonvalescence po operaci páteře, kdy trávil dlouhé dny v bolestech na lůžku. Dá se říci, že právě ona nehybnost určená limity těla spojená s vírou, že nakonec vše dobře dopadne, se do nich intenzivně otiskla. I pouhé zaznamenávání nápadů a hra na kytaru vleže se Havelkovi stala komplikovaným procesem, který však ve výsledku zachycuje ochotu člověka odevzdat se okolnostem a přijmout skutečnost, že mnohé věci v životě se ani vůlí, ani silou nedají překonat.

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