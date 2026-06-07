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Téma7. 6. 20267 minut

Vakcína pro Ugandu a Kongo? Možná, ale ne hned

Jaké preparáty vyvíjejí vědci proti současnému kmeni eboly a kdy budou k dispozici

Martin Uhlíř

Testy experimentální vakcíny proti ebole dopadly až neuvěřitelně dobře. Ve skupině více než dvou tisíc dobrovolníků očkovaných do deseti dnů poté, co byli v kontaktu s nakaženým, neonemocněl vůbec nikdo. Celkově se účinnost vakcíny blížila 100 procentům – rozhodně u těch, kteří ji dostali včas.

Bylo by skvělé, kdyby se předchozí odstavec týkal současné epidemie eboly. Jde však o výsledky kanadské vakcíny Ervebo, poprvé testované během velké epidemie eboly v západní Africe v letech 2014–2016. Definitivní souhlas úřadů dostal přípravek v roce 2019, přesto jej nyní nejspíš nepůjde použít. V Demokratické republice Kongo a Ugandě se totiž nyní šíří jiný virový kmen, proti němuž vakcína ani současné léky nemusejí účinkovat.

Ebola to není. Nebo je?

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Virů vyvolávajících ebolu je celkem šest, ovšem pouze tři z nich působí tak velké problémy, že pronikají do světového zpravodajství. Nejhorší je kmen Zaire, který ve zmíněných letech 2014–2016 usmrtil v západní Africe více než 11 tisíc lidí. 

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