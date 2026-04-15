Martin M. Šimečka: Ficovy vynucené chyby
Slovenský premiér přivedl Slovensko po prohře Viktora Orbána do takové izolace ve střední Evropě, jakou nikdy dosud nezažilo
„Skutečný význam historických dějů se vyjevuje v poměrně vzácných událostech, které právě tyto děje přerušují,“ napsala filozofka Hannah Arendt ve své knize Vita activa neboli O činném životě.
Takovým historickým dějem bylo budování autoritářského režimu v Maďarsku a onou vzácnou událostí, jež vyjeví jeho skutečný význam, byla volební porážka Viktora Orbána. Přerušila totiž děj, který se jevil jako nezvratný.
Světová krajní pravice se upínala k Orbánovi, neboť se mu podařilo přesvědčit ji, že moderní fašismus se dokáže vtěsnat do demokracie a přetvořit ji na diktaturu, v níž jsou parlamentní volby už jen formalitou na potvrzení moci.
Orbán po celou dobu hlásal konec liberální demokracie, která už v Evropě nemá budoucnost, ale teď svou prohrou připustil, že se mýlil.
