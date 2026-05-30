30. 5. 2026
Když jíte uzeniny, je to stejné, jako by si vaše střeva dala cigaretu
Jak přesně škodí našemu tělu potraviny, které v něm neustále vyvolávají zánět? A čím je nahradit?
Pokud jste obézní, imunitní systém musí bojovat se záněty v tuku, a nemá tak čas například na likvidaci rakovinných buněk. Chronickým zánětem však může trpět i člověk se standardní hmotností, pokud pije, kouří, nehýbe se a konzumuje uzeniny. Jeden z nejcitovanějších „výživářských“ vědců Tim Spector řekl, že chronický zánět je tichý, ale možná o to víc smrtící. Docentka Adela Penesová ze Slovenské akademie věd s ním v rozhovoru souhlasí.
Tento text je rozdělený na šest kapitol:
- Skrytý zánět – tichý zabiják.
- Podezřelý: tuk.
- Podezřelý: cukr.
- Efekt protizánětlivých potravin.
- Které potraviny jsou protizánětlivé.
- Vzorový jídelníček.
