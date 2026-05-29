Putin letos nabídne příměří. Bude těžké ho odmítnout, ale bez západních záruk je to past
S novinářem a odborníkem na Rusko Edwardem Lucasem o tom, v čem se daří Ukrajině postavit Moskvě, i v čem selhává Evropa
Co si myslíte o fámách, že Putin je nyní paranoidnější než kdy dřív, že je ještě uzavřenější?
No, rozhodně by nikdo neřekl, že Putin teď vypadá uvolněněji a šťastněji.
Myslíte, že má důvod se opravdu bát?
Rusko na tom není dobře. Vojensky zaostává na frontě. Zaostává i ekonomicky, ruská ekonomika trpí. Putinův režim zaostává i z hlediska politiky, a to jak kvůli vlastní neoblíbenosti, tak i kvůli známkám politického napětí mezi obyvatelstvem, možná i kvůli nějakým známkám politické nespokojenosti uvnitř elit. A ačkoli se Putin stýká se svým nejlepším přítelem Si Ťin-pchingem, Rusko je ve skutečnosti diplomaticky docela izolované. Právě ztratili Kubu a Bělorusové hrají s Američany nějakou hru. Takže bych řekl, že má ruský prezident spoustu důvodů k obavám.
