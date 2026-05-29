Tomáš Brolík: A jak že vás ta válka přesně unavila?
Jak je osvěžující mluvit o politice bez oklik
Moje kolegyně Magdaléna Fajtová mluvila nedávno se známým evropským politologem Casem Muddem. Rozhovor si přečtete ve velmi blízké budoucnosti, vřele vám ho doporučuji, Mudde se vyzná v krajní pravici a říká jednu věc: často slyšíme, že lidé, kteří volí extremisty, jsou buď vystrašení, nebo zmatení, nebo se jim nedaří, zkrátka vždycky mají nějaký jiný důvod pro svou volbu, než že by takhle volit skutečně chtěli. Není to tak, říká politolog. Volí je, protože jim extremisté mluví z duše.
Líbí se mi, když někdo mluví takhle jasně a bez oklik. V tom prvním názoru jsem vždycky cítil hodně blahosklonnosti těch, kteří volí lépe a poučeněji, a kteří nechtějí přiznat voličům extremistů svobodnou vůli lidských bytostí. Všichni jsme přeci dobří lidé, takže volit špatné politiky je možné jenom pod vlivem neblahých okolností. Jakoby bylo příliš strašidelné přijmout fakt, že krajní pravice nabízí lidem jeden ohromný politický benefit, totiž možnost ubližovat ostatním (slovně, symbolicky, fyzicky), a řada z nás si o něj rádo řekne.
Stejnou faleš cítím z fráze, že Evropané jsou “unavení válkou na Ukrajině”. V tom není blahosklonnost, je v tom neupřímnost. Protože jestli jsme unavení, znamená to, že se opravdu snažíme s těmi Ukrajinci držet, ale síly kolem nás jsou mohutnější - musíme chodit do práce, přemýšlet nad dovolenou, koukat na televizi, sledovat fotbal. Je to prostě složité. Anebo ještě jinak, jsme unavení, protože se snažíme, ale ti Ukrajinci to pro nás nedělají dost strhující a dost dojemné. Co jsme mohli dělat? Zmohlo nás to.
Nikdo v Evropě samozřejmě není skutečně unavený tím, že někomu jinému zabíjejí děti. Nejsme vůbec unavení, jsme plní sil, jen nás ta válka už nezajímá. To není nutné nikomu vyčítat, ale je dobré to pojmenovat správně a přesně. Evropany už ta válka zajímá méně a méně.
