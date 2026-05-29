Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Volby, které všechno změnily
Zahraničí29. 5. 202612 minut

Říká se, že volič krajní pravice je jen zmatený. Ale velká část z nich je rasistická až na kost

S politologem Casem Muddem o krajní pravici v Evropě, o vlivu Trumpa na volby a o tom, jak se musí změnit evropská levice

Magdaléna Fajtová

Ještě před deseti lety byla krajní pravice v evropské politice vnímána jako okrajový fenomén. Dnes určuje agendu celé Evropy – od migrace až po podobu mainstreamových stran, které se s ní propojují. „A tohle propojování ukazuje, jak normalizovaná dnes krajní pravice je. A že se s ní můžete spojit, aniž by to doma vyvolalo výraznější odpor,“ říká politolog Cas Mudde v rozhovoru pro Respekt, který vznikl během konference Globsec v Praze. Dlouhodobě se zabývá právě krajní pravicí a jeho práce zásadně formovala chápání toho, jak se tento politický směr v Evropě i USA dostal do centra dění.

Intenzivně jste sledoval maďarské volby. Co očekáváte od Pétera Magyara? Jak podle vás změní Maďarsko?

Upřímně, teď od něj očekávám víc než na začátku – neměl jsem velkou důvěru v to, že něco zásadně změní, protože je bývalým vysoce postaveným insiderem a člověkem pravice. A to nejen svým zázemím, ale i ideologicky. V prvních dnech mě překvapil ve dvou ohledech. Zaprvé je mnohem lépe připravený, než jsem si myslel. Je vidět, že rozumí Orbánovu režimu víc než většina opozičních politiků. A má plán, jak ho rozebrat. Myslím si, že to je naprosto zásadní. A teď má i sílu to udělat, což se nečekalo. Zadruhé má pověst poměrně pravicového politika, hlavně pokud jde o migraci. Přesto je velmi výrazně vidět podpora Romů – což sice nejsou migranti, ale společensky jsou v podobné pozici. To je pozoruhodné, protože stejně jako ve většině zemí střední Evropy jsou Romové i tady asi nejvíce vyloučenou skupinou. Jiné opoziční strany, dokonce i ty progresivnější, jim věnovaly minimální pozornost. Tohle je tedy dobré znamení. A možná ani jeho postoj k migraci nebude nakonec tak špatný.

Takže má na to Orbánův režim změnit?

