Přítelkyně zveřejňuje na Instagramu naše společné i své vyzývavé fotky
Není mi to příjemné. Jak si nastavit hranice?
S přítelkyní, která je o devět let mladší než já, jsme spolu přes rok a ve většině věcí si rozumíme. Opakovaně ale narážíme na jeden problém: vadí mi, jak se prezentuje na sociálních sítích, konkrétně na Instagramu.
Pravidelně zveřejňuje fotografie, které jsou podle mě dost vyzývavé, a zároveň často i momenty z našeho soukromí – například z domu nebo z míst, kde se pohybujeme. Necítím se komfortně s tím, že část našeho soukromí je takto veřejně dostupná a některé fotky se mi jednoduše zdají za hranicí.
Několikrát jsem se s ní o tom snažil mluvit, ale mám pocit, že jsem to nedokázal dobře vysvětlit. Ona to totiž vnímá tak, že žárlím, nebo ji chci kontrolovat či omezovat. Já to ale tak necítím. Nemám problém s tím, aby měla svůj prostor, aby se líbila nebo aby byla aktivní na sociálních sítích. Spíš mi vadí, že tím zasahuje i do mého soukromí a do toho, jak se chci prezentovat navenek.
Začínám už pochybovat, jestli si to jen nenamlouvám a zda za tím opravdu není skrytá žárlivost, kterou si nechci přiznat. Zároveň však cítím, že jde také o otázku hranic a respektu k druhému. Jak o tom komunikovat s přítelkyní, aby to nevnímala jako snahu o kontrolu, ale spíše jako upřímnou potřebu nastavit si společné hranice?
