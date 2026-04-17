Írán opět uzavřel Hormuzský průliv kvůli trvající americké námořní blokádě
Mapy: Kudy (ne)plují lodě na nejdůležitější námořní trase pro přepravu ropy
Lodní provoz v Hormuzském průlivu, jednom z nejdůležitějších strategických a hospodářských míst na světě, je nadále prakticky zastaven, situace je chaotická a nepředvídatelná. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí sice v pátek vedl, že v souladu s příměřím v Libanonu je průliv otevřen všem obchodním plavidlům – ale hned následující den Teherán trasu opět uzavřel kvůli pokračující americké námořní blokádě. Kontrola se vrátila pod pevnou kontrolu íránských ozbrojených sil, uvedl jejich mluvčí.
Prezident Donald Trump v pátek krok teheránu uvítal a tvrdil, že Írán souhlasil s tím, že průliv už nikdy neuzavře. Zároveň dodal, že americká námořní blokáda íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy Teheránu z prodeje ropy, pokračuje, dokud nebude dokončena americká „transakce“ s Íránem. Svět tak pořád čeká, co se stane s dopravou v klíčové úžině, skrze niž proudila ropa, zemní plyn, helium nebo hnojiva.
Za mýtné
Poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě plavbu průlivem ochromit kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Omezení přepravy se podílelo na výrazném nárůstu cen ropy a plynu na světových trzích. )
