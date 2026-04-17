0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zahraničí17. 4. 20266 minut

Írán opět uzavřel Hormuzský průliv kvůli trvající americké námořní blokádě

Mapy: Kudy (ne)plují lodě na nejdůležitější námořní trase pro přepravu ropy

Dominika Perlínová

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Lodní provoz v Hormuzském průlivu, jednom z nejdůležitějších strategických a hospodářských míst na světě, je nadále prakticky zastaven, situace je chaotická a nepředvídatelná. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí sice v pátek vedl, že v souladu s příměřím v Libanonu je průliv otevřen všem obchodním plavidlům – ale hned následující den Teherán trasu opět uzavřel kvůli pokračující americké námořní blokádě. Kontrola se vrátila pod pevnou kontrolu íránských ozbrojených sil, uvedl jejich mluvčí.

Prezident Donald Trump v pátek krok teheránu uvítal a tvrdil, že Írán souhlasil s tím, že průliv už nikdy neuzavře. Zároveň dodal, že americká námořní blokáda íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy Teheránu z prodeje ropy, pokračuje, dokud nebude dokončena americká „transakce“ s Íránem. Svět tak pořád čeká, co se stane s dopravou v klíčové úžině, skrze niž proudila ropa, zemní plyn, helium nebo hnojiva.

Za mýtné

Poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě plavbu průlivem ochromit kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Omezení přepravy se podílelo na výrazném nárůstu cen ropy a plynu na světových trzích. )

