Okamura si zve kandidáty na šéfa vojáků. Nechce však říct, o čem s nimi mluví a jaké má na ně požadavky
Prezident může výběr nového náčelníka generálního štábu využít jako trumf vůči vládě ve sporu o účast na summitu NATO
Aktuální spor o účast prezidenta Petra Pavla na letním summitu NATO v Turecku, který Hrad vede se Strakovou akademií, by mohl zamíchat kartami i při výběru nového náčelníka generálního štábu. Seznam kandidátů už před dvěma týdny odeslal ministr obrany Jaromír Zůna premiérovi Andreji Babišovi. Předseda vlády, jak tvrdí zdroje Respektu, momentálně vybírá ze čtyř jmen.
Jde o nejdůležitější personální rozhodnutí, na němž se ministr obrany bude podílet, ale ve finále rozhoduje Babiš. Háček je ovšem v tom, že náčelníka generálního štábu jmenuje i odvolává hlava státu – a prezident by toho mohl využít jako páku ohledně své účasti na summitu. Koalice by se chtěla dohodnout ještě během jara, ale jak tvrdí zdroje Respektu, aktuální střet s prezidentem by rozhodnutí mohl oddálit.
Ve výběru jsou velitel vzdušných sil Petr Čepelka a šéf velitelství pro operace Václav Vlček. Další dvě jména už tak jistá nejsou a zdroje redakce se v nich liší: nejčastěji padají jména zástupce končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky Miroslava Hlaváče, vojenského představitele České republiky při NATO Iva Střechy a zástupce velitele velitelství pro operace Jaroslava Míky.
Zůna není jediný politik, který se zájemci o post šéfa armády povede pohovory ještě před tím, než s nimi bude mluvit premiér a prezident. Vojáci se chodili představovat i šéfovi SPD Tomiu Okamurovi. O čem s nimi konkrétně debatuje, ale odmítá sdělit; stejně jako to, kdo jej nejvíce přesvědčil. „Pochopitelně jako předseda koaliční strany jsem o tom informován – a zajímám se o to, protože je to důležitá pozice,” říká jen k tomu, proč se s kandidáty na šéfa vojáků schází. „Návrh samozřejmě předloží premiér, se kterým o tom ještě budu jednat.“
