Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak se vyhnout nejhoršímu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí15. 4. 20268 minut

Jak velký eurohujer je Péter Magyar?

Maďarsko se díky němu prý vrací do EU, ale jeho dosavadní působení v Evropském parlamentu bylo spíše vlažné

Magdaléna Fajtová

„Maďarsko si vybralo Evropu. Evropa si vždycky vybírala Maďarsko. Unie se stává silnější,“ okomentovala v pondělí ráno výsledky nedělních maďarských parlamentních voleb na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Vítězství strany Tisza maďarského politika a nyní už zvoleného předsedy vlády Pétera Magyara věnovala předsedkyně unijní exekutivy několik dalších příspěvků. Všechny jsou vzletné, plné radosti z toho, že Viktor Orbán je pryč a vztahy Maďarska a EU mohou „kvést“ směrem ke vzájemné spolupráci.

Aby taky ne – poražený dlouholetý předseda maďarské vlády si za poslední roky v Unii rozhodně nebudoval ani pověst, ani pozici týmového hráče. Naopak se postupně evropským ideálům vzdaloval, až dospěl do bodu, kdy platil za trojského koně a proponenta Kremlu v Bruselu, za člověka, který je odhodlaný za každou cenu zhatit co nejvíce evropských plánů na podporu Ukrajiny a jehož ministr zahraničí vynášel citlivé informace z jednání lídrů EU přímo svému ruskému kolegovi Sergeji Lavrovovi. Teď je – zdá se – tomuto nastavení konec. Orbán uznal porážku, jeho ministr není k nalezení (letadlo, jež používal, hned po volbách odletělo do Afriky) a Magyar slíbil návrat Maďarska k unijnímu stolu – tentokrát už v pozici „partner“.

Za vzletnými výroky Magyara i von der Leyen se ale i něco skrývá – oba vědí, že spolupracovat je v jejich výsostném zájmu. Maďarsko chce, aby EU odblokovala 18 miliard eur, které země z fondů nedostává kvůli porušování pravidel právního státu. A EU zase potřebuje, aby Maďarsko přestalo blokovat unijní pomoc Ukrajině: 90 miliard eur, jež země napadená Ruskem kriticky potřebuje pro další obranu. Času není nazbyt a před komisí stojí eticky poněkud náročná volba: ustoupit částečně ze svých pravidel a Maďarsku peníze poslat dříve, než dosáhne požadovaných reforem, nebo to neudělat a riskovat, že se ti Maďaři, kterým se po 16 letech povedlo svrhnout protievropského Orbána, Unii znovu vzdálí?

Přimhouřit oči? Nebo ne?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

