Jak velký eurohujer je Péter Magyar?
Maďarsko se díky němu prý vrací do EU, ale jeho dosavadní působení v Evropském parlamentu bylo spíše vlažné
„Maďarsko si vybralo Evropu. Evropa si vždycky vybírala Maďarsko. Unie se stává silnější,“ okomentovala v pondělí ráno výsledky nedělních maďarských parlamentních voleb na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Vítězství strany Tisza maďarského politika a nyní už zvoleného předsedy vlády Pétera Magyara věnovala předsedkyně unijní exekutivy několik dalších příspěvků. Všechny jsou vzletné, plné radosti z toho, že Viktor Orbán je pryč a vztahy Maďarska a EU mohou „kvést“ směrem ke vzájemné spolupráci.
Aby taky ne – poražený dlouholetý předseda maďarské vlády si za poslední roky v Unii rozhodně nebudoval ani pověst, ani pozici týmového hráče. Naopak se postupně evropským ideálům vzdaloval, až dospěl do bodu, kdy platil za trojského koně a proponenta Kremlu v Bruselu, za člověka, který je odhodlaný za každou cenu zhatit co nejvíce evropských plánů na podporu Ukrajiny a jehož ministr zahraničí vynášel citlivé informace z jednání lídrů EU přímo svému ruskému kolegovi Sergeji Lavrovovi. Teď je – zdá se – tomuto nastavení konec. Orbán uznal porážku, jeho ministr není k nalezení (letadlo, jež používal, hned po volbách odletělo do Afriky) a Magyar slíbil návrat Maďarska k unijnímu stolu – tentokrát už v pozici „partner“.
Za vzletnými výroky Magyara i von der Leyen se ale i něco skrývá – oba vědí, že spolupracovat je v jejich výsostném zájmu. Maďarsko chce, aby EU odblokovala 18 miliard eur, které země z fondů nedostává kvůli porušování pravidel právního státu. A EU zase potřebuje, aby Maďarsko přestalo blokovat unijní pomoc Ukrajině: 90 miliard eur, jež země napadená Ruskem kriticky potřebuje pro další obranu. Času není nazbyt a před komisí stojí eticky poněkud náročná volba: ustoupit částečně ze svých pravidel a Maďarsku peníze poslat dříve, než dosáhne požadovaných reforem, nebo to neudělat a riskovat, že se ti Maďaři, kterým se po 16 letech povedlo svrhnout protievropského Orbána, Unii znovu vzdálí?
Přimhouřit oči? Nebo ne?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu