Pět světových zpráv
Trump je Bůh
Americký prezident se dostal do dalšího konfliktu – tentokrát s papežem. První americký papež Lev XIV. kritizoval války, které podle něj vedou k dlouhodobé destrukci. Donald Trump to vzal jako urážku a nejprve papeže označil za slabého a následně na svých sociálních sítích sdílel obrázek vytvořený umělou inteligencí, kde je zobrazen jako Bůh. Po kontroverzi ho smazal a zveřejnil další, kde ho objímá Ježíš. Do papeže se ale pustil i viceprezident J. D. Vance, který ho varoval, že by v otázkách teologie měla katolická církev pečlivě vážit slova a že spravedlivá válka má dlouhou tradici a vedla k pádu Hitlera. Poslední slovo má ve sporu zatím papež, který řekl, že svět nyní trýzní několik despotů.
Další je Kuba?
Americké ministerstvo obrany urychluje práce na plánech pro možný vojenský zásah na Kubě. Připravuje se tak pro případ, že k operaci vydá rozkaz prezident USA Donald Trump, píše americký server USA Today. Trump dříve opakovaně naznačoval, že by USA mohly nad ostrovním státem převzít kontrolu, a to jak mírovou, tak i vojenskou silou. Karibský ostrov, který od ledna čelí americké blokádě, je na pokraji zhroucení. Chybějí léky, jídlo, pitná voda a dochází k častým výpadkům energie. Kuba proto nyní s USA jedná o možné obchodní dohodě a uvolnění sankcí a spekuluje se o „venezuelském scénáři“.
