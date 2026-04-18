Nádherná věc. S Íránem se dá vydělat spousta peněz
Trumpovy pobuřující řeči o zpoplatnění Hormuzského průlivu ukazují nepochopení toho, proč USA vyrostly do podoby supervelmoci
„Je to nádherná věc,“ prohlásil nedávno prezident Donald Trump, když uvažoval o společném podniku s Íránem, který by měl fungovat jako strážce Hormuzského průlivu. Téhož dne na síti Truth Social dodal: „Dá se na tom vydělat spousta peněz.“
Je to pozoruhodná poznámka. Ne proto, že by byla pobuřující (Trump už řekl mnoho pobuřujících věcí), ale proto, jaký se v ní odráží pohled na svět. Naznačuje posun v tom, jak Spojené státy začínají vnímat svou roli: ne jako garant systému, ale jako účastník dohody.
Po většinu své historie zastávaly USA odlišný názor. Svoboda plavby nebyla považována za privilegium, jež lze prodat, ale za právo, které je třeba bránit. První vojenská intervence mladé republiky – kvaziválka s Francií – byla vedena částečně kvůli zásahům do americké lodní dopravy. Krátce poté se USA postavily proti barbarským pirátům, odmítly platit tribut za bezpečné průjezdy a místo toho použily sílu k prosazení principu, že obchod se má po mořích pohybovat volně.
Tento závazek se v průběhu času prohluboval. V moderní době USA hlídkují na světových oceánech a zajišťují, aby klíčové úžiny – od Hormuzského průlivu po Malacký průliv – zůstaly otevřené. Činí tak s velkými náklady nikoli za účelem vybírání mýtného, ale za účelem udržení globálního společného prostoru. Otevřené moře podporuje volný obchod, který podporuje růst, stabilitu a v konečném důsledku mír.
