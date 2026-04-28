Jak v dětech budovat pozitivní vztah k jídlu i vzhledu? Nejprve ho musí mít rodiče
Psycholožky radí, čeho se v tématu jídla vyvarovat a co zkusit
Máte obavu, že by se u vašeho dospívajícího dítěte masírovaného obsahem, který vytvářejí zdánlivě dokonalé bytosti na sociálních sítích, mohla vyvinout porucha příjmu potravy? Chcete, aby bylo zdravé po fyzické i psychické stránce? Pak je dobré si zodpovědět otázku: Jak o jídle, svém těle i tělech ostatních lidí mluvíte a přemýšlíte vy sami?
Australské výzkumnice z Monash University v Melbourne upozorňují, že vychovávat děti k pozitivnímu vztahu k jídlu i vlastnímu tělu je mnohem komplikovanější, když s tím zápasí sami rodiče. V článku pro akademický portál The Conversation přesto nabízejí několik vodítek, jak tento úkol zvládnout co nejlépe.
Celosvětově má narušené stravovací návyky 22 procent dětí a dospívajících, problémy se častěji vyskytují u dívek. Narušenými návyky se rozumí například různé diety, vynechávání určitých potravin i celých jídel, třeba snídaně či oběda, nebo naopak přejídání, případně i přehnané cvičení. Ne všechny tyto návyky nutně vedou k poruchám příjmu potravy, jako je anorexie či bulimie. „Narušené stravovací návyky, zejména diety, však obvykle předcházejí poruchám příjmu potravy,“ upozorňují australské vědkyně Courtney P. McLean a Chelsea Arnold.
