Přidat, prosím! Pokud má dětem v jídelnách chutnat, je třeba lépe ocenit kuchařky
Zdravá revoluce školního stravování právě začala
Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan a Silvie Lauder.
Seznam změn, které zákonodárci nachystali pro nový školní rok, je poměrně pestrý. Při bližším pohledu však zjistíme, že většina novinek neodstartovala hned 1. září, ale budou nabíhat postupně. Například podle nových rámcových vzdělávacích programů, které definují, co by se žáci měli v lavicích naučit, už mohou školy – zatím v prvních a šestých třídách – učit dobrovolně. Povinně k nim budou ve všech ročnících přecházet v průběhu příštích šesti let. V následujících letech také začne postupně platit výrazné omezení možnosti požádat o odklad školní docházky, které doprovodí zrušení známkování v prvních a druhých třídách.
Letošní rok tak bude v mnoha ohledech přípravný a zkušební. A to nejen před tabulí, ale také ve školních jídelnách. Ministerstva školství a zdravotnictví po bouřlivé debatě a zdlouhavém vypořádávání připomínek schválila úpravu vyhlášky, podle níž se ve vzdělávacích institucích vaří. Její zásadní součástí je takzvaný spotřební koš, který stanovuje, kolik masa, ryb, luštěnin, mléka, cukrů a dalších základních potravin mají různě staré děti zkonzumovat v jednom jídle. Podle spotřebního koše školní kuchaři – typicky spíš kuchařky – sestavují jednotlivé pokrmy i jídelníčky na celý měsíc.
Úpravy koše, který se neměnil posledních třicet let, mají podle ministerstev i autorů změn ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vést k tomu, že čeští školáci budou jíst zdravěji a vyváženěji.
„Školní jídelny jsou nejen místem, kde se děti stravují, ale i důležitým prostředím, ve kterém si budují vztah k výživě a zdravému životnímu stylu. Nová vyhláška je krokem k tomu, aby školní obědy lépe odpovídaly současným poznatkům o výživě i potřebám dětí,“ uvedl ministr školství za STAN Mikuláš Bek.
