Martin M. Šimečka: Oni a my
Politická identita je dnes pro mnohé voliče důležitější než peníze, proto bude obtížné překonat polarizaci společnosti
Voličům vládní koalice se možná nelíbí, že premiér Robert Fico poslušně souhlasil s evropskou půjčkou Ukrajině i s dalším balíkem sankcí vůči Rusku. Ale odpustí mu to, protože vědí, že Ukrajinu nenávidí stejně jako oni, a to je důležitější než nějaká půjčka.
Zůstanou Ficovi věrní, protože to byl on, kdo jim pomohl najít novou politickou identitu, když se jim během pandemie rozpadal svět. Budou ho následovat, přestože se jejich životní úroveň zhoršuje. Příslušnost k jeho kmeni má totiž vyšší hodnotu než peníze.
Důležitou součástí této identity je i hluboký odpor vůči „těm druhým“. Zvláštní je, že čím méně souvisí jejich vyhraněný názor s praktickým životem, tím je tento odpor silnější. Představa o 72 pohlavích, která je čistou fikcí, a proto nijak nemůže ovlivnit jejich život, je dokáže rozpálit mnohem víc než odlišný názor na výši daní.
Slovensko je v jednom průzkumu druhou nejpolarizovanější zemí v Evropě po Maďarsku, v dalším – globálním – druhé na světě hned po Argentině. DEKK Institut se ptal lidí na Slovensku, zda lze tuto polarizaci někdy překonat, a jen 20 procent si myslí, že ano, 44 procent to považuje za málo pravděpodobné nebo přímo nemožné.
