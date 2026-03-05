Trochu jiné kamenivo
Probouzím se za zpěvu ptáků. Jsem na Kaprálově mlýně, úžasném místě s pestrou minulostí, kterou jsem poznala během včerejší komentované prohlídky. Velká historie 20. století – vznik Československa, hospodářská krize, druhá světová válka a nástup komunismu – se zde proplétala se životem rodiny Kaprálových. Jsem tu se svými žáky. Přijeli jsme na akci pořádanou Masarykovou univerzitou, abychom prezentovali náš sedmiměsíční projekt.
Nejsme tady poprvé. Zúčastnili jsme se i loni a rozhodli se přijet znovu. Projekt Bohatství Země, letos s podtitulem Vyřeš krizi ve stavebnictví, nás oslovil tím, jak propojuje přírodní vědy – zejména geologii – s ekonomií a praxí. Pětičlenné skupiny středoškoláků se po celý rok věnují jednomu tématu – letos těžbě stavebního kamene. Ten se nemusí zdát jako atraktivní téma pro středoškolský projekt, ale brzy jsme zjistili, jak různorodé je jeho využití. Zejména stavebnictví se bez něj neobejde, třeba coby podkladová vrstva při výstavbě komunikací (věděli jste, že na výstavbu jednoho kilometru dálnic je třeba 45–50 tisíc tun kameniva?), zásypový materiál, ke zpevnění povrchů nebo jako přísada do betonu.
Úkolem každé skupiny je navrhnout nejvhodnější řešení těžby pro zadané ložisko. Nejprve musí nastudovat geologické informace o ložisku, na základě rozměrů lomu a vlastností horniny spočítat zásoby nerostné suroviny, spočítat dobu těžby a poté podle zjištěných výnosů a nákladů posoudit ekonomickou výhodnost projektu. Následuje analýza konkurence, návrh plánu těžby i prodeje, studium legislativy, seznámení s procesem EIA a úvaha nad tím, jak projekt představit lidem žijícím v okolí fiktivního lomu. Na závěr studenti celý projekt prezentují před odbornou porotou. Během roku odevzdávají průběžné výpočty a rešerše, na které odborníci z MUNI poskytují podrobnou zpětnou vazbu. Popravdě, obdivuji svůj studentský tým, který projektu věnoval hodně času a práce.
Dívám se na Teams a vidím, že ještě o půl páté ráno členové mé skupiny v chatu diskutovali o posledním úkolu. Závěrečnou část projektu zadává porota až večer po prezentacích. Tým má čas od sedmi od večera do osmi do rána, aby na základě informací, které zjišťoval celý rok, vyřešil (a druhý den prezentoval) poslední zadaný problém. Někdo jde spát ve dvě, někdo ve čtyři a někdo vůbec.
