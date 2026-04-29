Republikánská strana má problém s nacismem
Jak se z ní stalo útočiště pro slogany a myšlenky, které jako by vypadly ze Třetí říše?
V uplynulých měsících, během chaotických zásahů jeho agentury v Chicagu a Minneapolisu, nosil šéf americké pohraniční stráže Greg Bovino neobvyklou uniformu: kabát se širokými klopami, mosaznými knoflíky a hvězdami na jednom z rukávů. Vypadalo to, jako by ho někdo sundal přímo z ramen důstojníka wehrmachtu ze třicátých let. Bovinova volba je víc než kostýmová hra na drsňáka (německá média si této estetiky okamžitě všimla). Jeho oděv symbolizuje trend: zdá se, že republikáni mají trochu problém s nacismem.
Tím mám na mysli, že někteří republikáni využívají nacistickou symboliku a rétoriku a hlásí se k myšlenkám spojeným s nacistickou stranou v době jejího nástupu k moci na počátku třicátých let minulého století. Několik příkladů z poslední doby: Právníkovi imigračního úřadu (ICE), který je spojen s účtem na sociálních sítích propagujícím nadřazenost bílé rasy a chválícím Hitlera, bylo zřejmě dovoleno vrátit se k federálnímu soudu. Členové národní organizace Young Republicans byli přistiženi, jak ve skupinovém chatu vtipkují o své lásce k Hitlerovi. Viceprezident J. D. Vance tuto kontroverzi odbyl mávnutím ruky, místo aby rostoucí vliv antisemitů ve své straně odsoudil. (V prosinci na konferenci Turning Point USA Vance řekl: „Nepřinesl jsem si seznam konzervativců, které bych chtěl odsoudit nebo je zbavit svobody projevu.“)
Dokonce i federální úřady přebírají nacistickou rétoriku. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti použilo v náborovém inzerátu „hymnu“ neonacistických skupin s názvem „By God We’ll Have Our Home Again“ (S Boží pomocí budeme mít svůj domov zpět). Ministerstvo práce vyvěsilo na své ústředí obrovskou plachtu s tváří Donalda Trumpa, jako by Washington byl Berlínem v roce 1936. A na sociálních sítích pak zveřejnilo slogany jako „Amerika je pro Američany“ – zjevnou parafrázi nacistického sloganu „Německo pro Němce“ – a „Amerikanismus zvítězí“, napsané fontem evokujícím dokumenty třetí říše.
Trump samozřejmě otevřeně prahne po tom stát se diktátorem. Během prvního funkčního období prý šéfovi svého kabinetu, generálovi Johnu Kellymu, řekl, že by si přál mít generály, kteří by k němu byli stejně loajální jako vojenští velitelé k Hitlerovi. (Prezident si možná neuvědomoval, jak často se führera jeho důstojníci pokoušeli zabít.) Nedávno oficiální účet Bílého domu na síti X podpořil Trumpovo úsilí získat Grónsko zveřejněním memu s popiskem „Which way, Greenland man?“ (Kudy, grónský muži?) Nejedná se jen o neohrabaný obrat, je to odkaz na knihu Which Way Western Man? (Kudy, západní muži?) z roku 1978 od amerického neonacisty Williama Gayleyho Simpsona, bývalého presbyteriánského kazatele, který volal po tom, aby Amerika vyhostila židovské občany.
