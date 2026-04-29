Rozhovor29. 4. 202612 minut
Náš film komunitu rozdělil, říká první vietnamský držitel Českého lva
Rozhovor s Dũngem Nguyễnem o tom, jestli se cítí být hercem, i o tom, co prožil v Česku
Co říkala komunita na vaši výhru Českého lva za nejlepšího herce ve vedlejší roli ve snímku Letní škola, 2001? Když jsme šli z vaší kanceláře do kavárny, zastavovali vás lidi na ulici a gratulovali vám.
Jo, hodně lidí mi gratulovalo, myslím, že jsou na mě hrdí. Ale já si stejně připadám nepatřičně. Po předávání jsem přišel za Ivanem Trojanem a omluvil jsem se mu, že jsem mu ukradl cenu. On mi na to řekl, že se nemám za co omlouvat, že to bylo zasloužené.
Měl jste připravenou děkovnou řeč?
Vůbec. Totálně jsem improvizoval. Ani jsem nedořekl to nejdůležitější, co jsem chtěl, protože vypršelo 60 sekund.
