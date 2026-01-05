Vladimír Špidla představil novou stranu
Nová sociální demokracie chce uspět s tradiční levicovou politikou a „přeformulovat pojetí práce“
Na Svátek práce odhalili bývalý premiér Vladimír Špidla a skupina jeho kolegů s minulostí ze skomírající SOCDEM novou stranu, která nese jednoduchý název Nová sociální demokracie (NSD). Přípravný výbor strany, který kromě Špidly tvoří třeba bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier nebo dlouholetý šéf pražské buňky sociální demokracie Petr Pavlík, teprve sbírá nutných tisíc podpisů pro registraci, buduje program a píše stanovy. Volný prostor na politické mapě pro novou formaci Špidla vidí kvůli rychlým technologickým změnám, které podle něj mají podobné důsledky jako průmyslová revoluce před dvěma sty lety.
Vybudovat životaschopnou stranu
V pražské kavárně Montmartre nepředstavili zakladatelé nově vznikající strany médiím hotovou politickou strukturu, Špidla mluví o tom, že členové přípravného výboru nejsou nutně jádrem budoucího vedení strany; on sám prý v čele strany nebude, už se na to v 75 letech necítí a byl by rád, kdyby se k novému politickému projektu přidali mladí lidé.
Na tiskovce ve sváteční den Špidla vysvětlil, že nová strana by se neměla soustředit na „volební kalkulaci“, tedy na hodnocení strany podle úspěchu volbách, protože nový politický subjekt vzniká kvůli něčemu jinému. „Naše základní politické úsilí není odvozeno od volební kalkulace, ale od toho, že spoustě lidí je zle a s tím se nedokážeme smířit,“ vysvětluje někdejší předseda vlády. Petr Pavlík doplňuje, že cílem není sestavovat kandidátky, ale vybudovat životaschopnou stranu.
