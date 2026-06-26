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26. 6. 20261 hodina

Babiš se teprve rozhodne, co s televizí a rozhlasem udělá

S politologem Lubomírem Kopečkem a touhách současné vlády a o tom, kdo vlastně vede opozici.

Tomáš Brolík
Lex Kratom, Andrej Babiš Autor: Milan Jaroš

Babiš nemá žádný velký plán, jak s veřejnoprávními médii naložit. Jejich vysílání nemusí vypadat jako v Polsku nebo v Maďarsku, říká politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity. Ale taky může - práve proto, že Babiš se teprve rozhodne, jak s mocí, kterou nad ČT a ČRo dostane, naloží.

A je vůbec podstatné, jestli má tuzemská opozice nějakého lídra, bez ohledu na to, že se za něj stále automaticky považuje Martin Kupka jako šéf ODS? A jaké šance mají Martin Kuba a Jan Grolich?

O tom všem jsme mluvili v Brně, na další debatě s Respektem.

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