26. 6. 20261 hodina
Babiš se teprve rozhodne, co s televizí a rozhlasem udělá
S politologem Lubomírem Kopečkem a touhách současné vlády a o tom, kdo vlastně vede opozici.
Babiš nemá žádný velký plán, jak s veřejnoprávními médii naložit. Jejich vysílání nemusí vypadat jako v Polsku nebo v Maďarsku, říká politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity. Ale taky může - práve proto, že Babiš se teprve rozhodne, jak s mocí, kterou nad ČT a ČRo dostane, naloží.
A je vůbec podstatné, jestli má tuzemská opozice nějakého lídra, bez ohledu na to, že se za něj stále automaticky považuje Martin Kupka jako šéf ODS? A jaké šance mají Martin Kuba a Jan Grolich?
O tom všem jsme mluvili v Brně, na další debatě s Respektem.
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Podcast je součástí série
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