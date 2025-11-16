0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda16. 11. 20253 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Tykač vstupuje do Mafry 

Jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač koupil poloviční podíl ve vydavatelství Mafra, který provozuje například deník MF DNES, web Lidov- ky.cz a další mediální projekty s měsíčním dosahem na internetu sedm milionů a v tisku 2,5 milionu čtenářů. Cenu ani jedna ze stran transakce neuvedla. Druhou polovinu společnosti i nadále vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, ta ji získala před dvěma lety od politika a miliardáře Andreje Babiše. Společně s Mafrou tehdy Pražák od Babiše koupil také pardubické chemické závody Synthesia, výše transakce měla dosáhnout 10 miliard. Nový podílník mediálního domu Tykač doposud podnikal zejména v energetice, v posledních letech své byznysové aktivity rozšířil i například do Vietnamu, Austrálie nebo Spojených států.

Revoluce v regulaci látek

↓ INZERCE

Od minulé středy platí v Česku předpis, který umožňuje regulovaný trh s látkami, jakou je například kratom. K dostání je podle něj pouze ve specializovaných prodejnách s licencí. Tu zatím dostalo 17 prodejen po celém Česku, navíc žádná nemá e-shop a licence jim vyprší již na konci letošního roku. Pokud chtějí prodejci nadále obchodovat s kratomem, musí znovu uhradit licenční poplatek. Cílem nové právní úpravy je zamezení dostupnosti mladistvým a bezpečný prodej této psychomodulační látky. Jde o revoluci v přístupu státu k novým psychoaktivním látkám, která má za cíl zamezit černému trhu a naopak získat větší kontrolu nad kvalitou produktů.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články