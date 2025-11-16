Pět českých zpráv
Tykač vstupuje do Mafry
Jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač koupil poloviční podíl ve vydavatelství Mafra, který provozuje například deník MF DNES, web Lidov- ky.cz a další mediální projekty s měsíčním dosahem na internetu sedm milionů a v tisku 2,5 milionu čtenářů. Cenu ani jedna ze stran transakce neuvedla. Druhou polovinu společnosti i nadále vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, ta ji získala před dvěma lety od politika a miliardáře Andreje Babiše. Společně s Mafrou tehdy Pražák od Babiše koupil také pardubické chemické závody Synthesia, výše transakce měla dosáhnout 10 miliard. Nový podílník mediálního domu Tykač doposud podnikal zejména v energetice, v posledních letech své byznysové aktivity rozšířil i například do Vietnamu, Austrálie nebo Spojených států.
Revoluce v regulaci látek
Od minulé středy platí v Česku předpis, který umožňuje regulovaný trh s látkami, jakou je například kratom. K dostání je podle něj pouze ve specializovaných prodejnách s licencí. Tu zatím dostalo 17 prodejen po celém Česku, navíc žádná nemá e-shop a licence jim vyprší již na konci letošního roku. Pokud chtějí prodejci nadále obchodovat s kratomem, musí znovu uhradit licenční poplatek. Cílem nové právní úpravy je zamezení dostupnosti mladistvým a bezpečný prodej této psychomodulační látky. Jde o revoluci v přístupu státu k novým psychoaktivním látkám, která má za cíl zamezit černému trhu a naopak získat větší kontrolu nad kvalitou produktů.
