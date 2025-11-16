0:00
16. 11. 2025

Pět světových zpráv

Respekt

Konec nejdelšího shutdownu

Po 43 dnech ve středu skončil nejdelší shutdown americké vlády v historii. Federální zaměstnanci opět dostávají mzdu, národní parky se otevřely a postupně začínají létat všechna letadla. Šest demokratických senátorů nevydrželo tlak ze strany prezidenta Trumpa a podpořilo rozpočtový návrh republikánů, aniž by demokraté dosáhli velkého kompromisu, kvůli kterému vládu blokovali. Donald Trump si ale dlouho okamžik politického vítězství neužil, protože Sněmovna reprezentantů zveřejnila sérii dokumentů, které ho ještě více spojují s finančníkem a sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem, a snaží se donutit ministerstvo spravedlnosti ke zveřejnění celé složky. 

Čí je polská justice?

