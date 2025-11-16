0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura16. 11. 20252 minuty

Dokument týdne: Musel jsem si filmy protrpět a bránit je. V portrétu Mr. Scorsese prohrává realita s mýty

Jindřiška Bláhová

Objeví-li se v dokumentu o světě filmu věta typu „a pak jsme se nějak s filmem dostali do Cannes“, je třeba zpozornět. Budí totiž dojem, že se ve filmovém průmyslu věci dějí jen tak, napůl magicky. Že za uvedením snímku v soutěži prestižního festivalu stojí jakési neurčité síly, které nemají co do činění třeba s ekonomickou realitou daného odvětví, s trendy či zájmy šéfů studií a vedení festivalu. A tam, kde se realita a souvislosti obcházejí elipsami, se nevyhnutelně daří mýtům. V pětidílném portrétu Mr. Scorsese, který pro Apple TV+ natočila Rebecca Miller, zazní tahle věta z úst portrétovaného v souvislosti s jeho filmem Taxikář (1976). A u jedné zkratky profil slavného amerického režiséra nezůstane.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články