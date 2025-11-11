Blíží se zásadní střet prezidenta Petra Pavla s Andrejem Babišem?
Střet zájmů šéfa ANO ohrožuje vznik vlády
Pokud si Andrej Babiš ponechá Agrofert, nemůže být podle zákona premiérem. Jeho firma pobírá dotace a pravidla o střetu zájmů říkají, že majitel takové společnosti nesmí být ve vládě. Babiš slibuje obecně, že řešení má, ale nechce říct jaké. Prezident Petr Pavel ale požaduje, aby Babiš veřejně řekl, jaký postup zvolí. Proč veřejně?
Co bude s Agrofertem
Podle zákona musí svůj střet zájmů vyřešit do 30 dnů od jmenování. V zákulisí se mluví o tom, že Babiš řešení nemá, a až se stane premiérem, prostě zákon nebude respektovat a bude se tvářit, že má rozhodnout soud. A dobře ví, že to možná potrvá roky. Případně dodatečně zkusí změnit dotyčný zákon, který by ale také nebyl přijat rychle. V obou případech by tedy šlo o porušení pravidel.
Babiš se vyhýbá novinářům, kteří mu kladou otázku, jak to vyřeší. Fakt, že emotivně odmítá odpovědět, naznačuje, že vážně neví, co dělat. A čeká jen na jmenování. Což by byl projev nebývalé arogance vůči veřejnosti. Pozoruhodné je, že představitelé ANO říkají, že také netuší, jaké řešení jejich šéf zvolí, a prý se ho na to ani neptají.
