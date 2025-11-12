„Nad požadavky prezidenta se zkusím zamyslet.“ Hrad trvá na tom, aby Babiš veřejně představil řešení střetu zájmů
Vyjednávání o aktuálně největší otázce vznikající vlády: Petr Pavel oddaluje jmenování šéfa ANO premiérem
Že Hradu dochází trpělivost, bylo zřejmé už minulý týden. Do redakcí přišlo avízo na třetí jednání prezidenta Petra Pavla s kandidátem na premiéra. V tiskové zprávě kromě diskuze o programovém prohlášení stálo, že se prezident „zároveň hodlá informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů“.
V podhradí i na Hradě se očekával první velký střet mezi prezidentem a Babišem. Prezidentovo okolí mělo za to, že Babiš už měl dost času a že prezident už tři měsíce v kuse opakuje, že šéf hnutí ANO musí řešení svého střetu zájmů vysvětlit veřejně. Babiš to ale do středy nebral podle lidí seznámených se zákulisím vyjednávání vážně.
A vyjádření obou aktérů po středečním jednání naznačuje, že jasněji o tom, co hodlá kandidát na premiéra se střetem zájmů udělat, nebude ani v tomto týdnu. Současně se však veřejnost poprvé jasněji dozvěděla, kdo na čem bude v následujících týdnech trvat a co brání hnutí ANO, SPD a Motoristům sobě vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem.
Udržet v mantinelech
