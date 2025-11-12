0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko12. 11. 20258 minut

„Nad požadavky prezidenta se zkusím zamyslet.“ Hrad trvá na tom, aby Babiš veřejně představil řešení střetu zájmů

Vyjednávání o aktuálně největší otázce vznikající vlády: Petr Pavel oddaluje jmenování šéfa ANO premiérem

Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Že Hradu dochází trpělivost, bylo zřejmé už minulý týden. Do redakcí přišlo avízo na třetí jednání prezidenta Petra Pavla s kandidátem na premiéra. V tiskové zprávě kromě diskuze o programovém prohlášení stálo, že se prezident „zároveň hodlá informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů“. 

V podhradí i na Hradě se očekával první velký střet mezi prezidentem a Babišem. Prezidentovo okolí mělo za to, že Babiš už měl dost času a že prezident už tři měsíce v kuse opakuje, že šéf hnutí ANO musí řešení svého střetu zájmů vysvětlit veřejně. Babiš to ale do středy nebral podle lidí seznámených se zákulisím vyjednávání vážně. 

A vyjádření obou aktérů po středečním jednání naznačuje, že jasněji o tom, co hodlá kandidát na premiéra se střetem zájmů udělat, nebude ani v tomto týdnu. Současně se však veřejnost poprvé jasněji dozvěděla, kdo na čem bude v následujících týdnech trvat a co brání hnutí ANO, SPD a Motoristům sobě vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem. 

↓ INZERCE

Udržet v mantinelech

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články