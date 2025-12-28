0:00
Astrounat Brázda
28. 12. 2025

Pět českých zpráv

Respekt

Turek Pavla nepřesvědčil

Prezident Petr Pavel předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) na ministra životního prostředí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka nenavrhne. Hrad to uvedl v tiskové zprávě po setkání, kde chtěl poslanec Turek vysvětlit, co označuje za své „mediální kauzy“. Předseda vlády je podle něj povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Babiš se sejde s Turkem i s předsedou Motoristů Petrem Macinkou, Pavlovi stanovisko řekne 7. ledna u novoročního oběda. Premiér to řekl na tiskové konferenci po schůzi vlády. Turek dnes po jednání na Hradě uvedl, že Motoristé jiného kandidáta na vedení ministerstva životního prostředí nemají. Věřil, že v některých případech se mu kauzy podařilo prezidentovi vysvětlit, s něčím se ale podle něj mohl Pavel „těžko smiřovat“.

Premiérův projev na YouTube

Premiér Andrej Babiš nebude mít televizní projev. Prý mají lidé politiky po uplynulém roce „až nad hlavu“. Projev zveřejní na Nový rok, ale učiní tak na svých sociálních sítích, prý „kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí“, dodal. V minulém volebním období pronášel projevy premiér Petr Fiala (ODS) i prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel, a to 26. prosince a 1. ledna. Pavel se chystá promluvit tradičně na Nový rok.

