Máte pocit, že ztrácíte své děti? Vezměte je na oběd, nikdy není pozdě

Ne. Jde o to, kdo je nejdůležitější. Kdyby pro vás byli důležitější přátelé než vaše dítě, byl by to problém. Péče má být uspořádaná kaskádovitě. Použila jste slovo vzor. Ale to je jen malá součást toho všeho. Nejde jen o přebírání hodnot nebo rolí. Důležitý je pocit, že o mě někdo pečuje, stará se o mě. Děti se nemají starat o sebe navzájem. Z definice toho nejsou schopné. Jsou děti za sebe navzájem zodpovědné? Měly by se vzájemně vychovávat? Samozřejmě že ne. Používám konstrukt kaskády, přes niž péče proniká až k dítěti. Takové uspořádání je důležité. Vaše dítě je pro vás důležitější než přátelé a snad to tak mají i vaše rodiče a prarodiče. V některých případech to tak není a pak je lepší se opřít o přátele. Ale ve společnosti by měla fungovat kaskádovitá péče.