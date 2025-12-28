0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak zachránit děti před TikTokem
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura28. 12. 20252 minuty

Výstava týdne: V sochách Sabiny Knetlové se dávný starověk prolíná s naší přítomností 

Jan H. Vitvar

Kdyby měli ve starověku řemeslníci k dispozici hladký beton, nejspíš by byla dnes světová muzea plná děl, která jako by z oka vypadla aktuální tvorbě devětadvacetileté sochařky Sabiny Knetlové. Jedna z hlavních tváří naší současné plastiky se nyní po třech letech s výstavou nazvanou Toto už není to místo, kde jsem byla vrací do pražské Karpuchina Gallery, která jí po absolvování Ostravské univerzity pomáhala nastartovat kariéru.

Rodačka z Jaroměře se ještě na škole proslavila figurativními sochami, které odlévá do betonu, přičemž rysy postav sloužící jí za předlohy abstrahuje do forem tak trochu připomínajících starověké tvarosloví, zároveň ale na první pohled přiznávajících rok svého vzniku: už jen tím, že z betonu sem tam trčí kus zahradní hadice. Její diplomku zobrazující odpočívajícího zahradníka v mírně nadživotní velikosti má dnes mimochodem v Kroměříži na své zahradě sběratel a majitel tamní Galerie Pekelné sáně Josef Maixner. 

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články