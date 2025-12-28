Výstava týdne: V sochách Sabiny Knetlové se dávný starověk prolíná s naší přítomností
Kdyby měli ve starověku řemeslníci k dispozici hladký beton, nejspíš by byla dnes světová muzea plná děl, která jako by z oka vypadla aktuální tvorbě devětadvacetileté sochařky Sabiny Knetlové. Jedna z hlavních tváří naší současné plastiky se nyní po třech letech s výstavou nazvanou Toto už není to místo, kde jsem byla vrací do pražské Karpuchina Gallery, která jí po absolvování Ostravské univerzity pomáhala nastartovat kariéru.
Rodačka z Jaroměře se ještě na škole proslavila figurativními sochami, které odlévá do betonu, přičemž rysy postav sloužící jí za předlohy abstrahuje do forem tak trochu připomínajících starověké tvarosloví, zároveň ale na první pohled přiznávajících rok svého vzniku: už jen tím, že z betonu sem tam trčí kus zahradní hadice. Její diplomku zobrazující odpočívajícího zahradníka v mírně nadživotní velikosti má dnes mimochodem v Kroměříži na své zahradě sběratel a majitel tamní Galerie Pekelné sáně Josef Maixner.
