Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak zachránit děti před TikTokem
Téma28. 12. 202515 minut

Jak zachránit děti před TikTokem

Svět začíná zakazovat sociální sítě mladým lidem. Je to rozumné?

Markéta Plíhalová
Tomáš Brolík

Teoreticky to měl být kouzelný nástroj, který lidi sblíží, umožní jim sdílet hezké momenty jejich životů a zkrátí vzdálenost mezi přáteli a rodinami na opačných koncích světa. Tato iluze chvíli žila, pak přišly zvenčí neprůhledné algoritmy, smršť krátkých videí, nekonečné hodiny scrollování nebo dezinformace – a o sociálních sítích s více než pěti miliardami uživatelů dnes mluvíme jako o běsnícím živlu, který je potřeba zkrotit. A ochránit ty nejzranitelnější – děti. 

Z bezprostřední blízkosti a mnohdy s velkým znepokojením sledují vztah dětí a dospívajících k sociálním médiím jejich rodiče. Oni sami nejlépe vědí, jak obtížné je odolávat algoritmům vyvinutým tak, aby nás na Instagramu, Facebooku nebo TikToku udržely co nejdéle.

A berou cokoli, co by jim mohlo pomoci. Třeba to, že odborníci z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v listopadu spustili pro vystresované rodiče portál DigiRozhledna, kde popisují nejčastější rizika, která dětem v digitálním světě hrozí – útoky sexuálních predátorů, sexting, kyberšikanu, závislost na hraní digitálních her či gambling, prohloubení poruch příjmu potravy nebo tendencí k sebepoškozování. Problémem je také nadměrné používání sociálních sítí hraničící se závislostí. Experti z adiktologické kliniky v souvislosti s tímto rizikem zmiňují vlastní výzkum. Podle něj za závislé na digitálních médiích lze označit šest procent českých dětí, u věkové skupiny 11–14 let dokonce desetinu.

