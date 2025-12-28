Kultura28. 12. 20252 minuty
Audio týdne: Po osmdesáti letech je deník Anne Frank v Bambuškově interpretaci až překvapivě aktuální
Divadelní režisér Miroslav Bambušek se k četbě deníku Anne Frank (v originále se kniha jmenuje Zadní dům) pořádně dostal až během covidového lockdownu. Text náctileté židovské dívky ukrývající se během druhé světové války v Amsterodamu ho natolik uhranul, že si k jejímu osudu sehnal veškeré dostupné historické materiály a vznikla mu z toho zvuková adaptace Deník Anne Frankové, kterou teď v podobě čtrnácti půlhodinových kapitol vydala na jednom CD Triáda. Tedy stejné vydavatelství, které stojí za nedávným souborným vydáním veškerých dochovaných textů fascinující autorky, kterou nacisti zavraždili v pouhých patnácti letech.
