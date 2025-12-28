Vánoční boxerská pohádka
V čase vánočním je poptávka po přehledných příbězích, v nichž se střetne dobro se zlem – a dobro jasně zvítězí. To může být jedno z vysvětlení velkých emocí vyvolaných na konci roku dvěma boxerskými zápasy, které dalece přesáhly hranice tohoto sportu. V ringu se totiž proti sobě nepostavili jen individuální zápasníci, ale symbolicky přímo soubory hodnot.
Zejména to vynikne u zápasu nabubřelého amerického youtubera a podporovatele trumpismu jménem Jake Paul, který se na Floridě utkal s britským profesionálním boxerem Anthonym Joshuou. Paul podporuje násilné deportace migrantů, hlásá boj proti údajnému neférovému znevýhodňování bílých lidí a box je pro něj ani ne tak sport, ale spíš místo, kde se dají díky kontroverzemi vybičovanému zájmu veřejnosti vydělat pořádné prachy. Joshua je černošský sportovec narozený ve Velké Británii nigerijským rodičům, který se vlastní pílí a talentem vypracoval v mnohonásobného šampiona kategorie těžké váhy. Paul je posedlý dokazováním vlastní mužnosti, Joshua se nechá symbolicky knockoutovat drobnou boxerkou, která prodělala dětskou mozkovou obrnu a jejím snem bylo si s ním zaboxovat. A zatímco Paul teď po prohraném zápase s britským mistrem pokračoval ve velkohubých prohlášeních o tom, že se vrátí do ringu, vítězný Joshua pozornost využil k tomu, aby světu připomněl, že na Ukrajině stále pokračuje válka, a podpořil nejen tamní bojovníky, ale také své ukrajinské boxerské kolegy.
Pro část veřejnosti tak byly tvrdé rány dopadající na Paulovu čelist symbolickou reakcí na chaos a nenávist šířenou trumpistickým MAGA hnutím. Asi jako když českoslovenští hokejisté porazili v roce 1969 sovětský tým, pár měsíců po začátku okupace sovětskou armádou, v zápase, v němž šlo o hokej až v druhé řadě.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu