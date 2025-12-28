Pět světových zpráv
Svět odsoudil antisemitský teror
Na australské pláži Bondi došlo během oslav židovského svátku Chanuka ke střelbě, která si vyžádala 15 životů. Čtyři desítky lidí byly zraněny. Čtyřiadvacetiletý útočník (druhým z útočníků byl podle policie jeho otec, který byl policií zastřelen) byl obviněn z terorismu a patnácti vražd. Podle BBC šlo o nejhorší případ střelby v Austrálii od roku 1996. Země chce podle premiéra Anthonyho Albanese po tomto incidentu spustit státní program odkupu zbraní.
Změna v katolické církvi
Papež Lev XIV. provedl výraznou změnu v katolické církvi v USA. Jmenoval nového newyorského arcibiskupa: biskupa Ronalda Hickse, který podobně jako papež pochází z Chicaga. Z postu odchází vlivný konzervativní kardinál Timothy Dolan, který poslal svou rezignaci na arcibiskupský post v únoru, kdy dosáhl věku 75 let. Se jmenováním nového arcibiskupa ale většinou Vatikán nespěchá. I někdejší český kardinál Dominik Duka několik let přesluhoval. Kardinál Dolan je předním představitelem konzervativního křídla katolické církve a po úmrtí papeže Františka letos v dubnu se o něm spekulovalo jako o jeho možném nástupci. Tím se nakonec stal jiný americký kardinál Robert Prevost.
