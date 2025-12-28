0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak zachránit děti před TikTokem
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt • Despekt28. 12. 2025

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Romské děti na Hradě

Děti z romského fotbalového týmu Mongaguá, které v listopadu cestou ze zápasu čelily rasistickým urážkám hooligans ostravského Baníku, přijal před Vánoci prezidentský pár na Pražském hradě. Od zástupců klubu pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin dostal na oplátku dres.

despekt

Kasárna znovu zavřená

Pražské kulturní centrum Kasárna Karlín opět zavírá na dobu neurčitou. Dosud totiž nemá možnost využívat vnitřní prostory. Proti dodatečnému stavebnímu povolení, které vydal příslušný úřad, znovu přišlo odvolání – tentokrát zmiňuje i údajný hluk z dětského pískoviště.
↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články