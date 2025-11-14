BBC přiznala novinářské selhání, za částí kritiky je však cítit politický tlak
Britská veřejnoprávní stanice se otřásá v základech a bojuje o svou důvěryhodnost
Vynucený odchod generálního ředitele a šéfky zpravodajství minulý týden podtrhl závažnost krize, do které zřejmě upadlo slavné veřejnoprávní médium – britská BBC. Kolaps její reputace byl odstartován interní zprávou pro Radu BBC, ve které je stanice obviněna z rozsáhlého zkreslení projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, neobjektivního zpravodajství o válce mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás a z překrucování faktů ve společensky citlivých otázkách, jako je migrace, práva translidí a rasismus.
Trump hrozí žalobou o miliardu dolarů, část britských politiků volá po rozsáhlých změnách a někteří po úplném zrušení médií veřejné služby. Jedná se o vážná obvinění, protože v praxi BBC nepochybně došlo k porušení základní novinářské etiky a vzhledem ke globálnímu významu této instituce to má dopad na pověst seriózní žurnalistiky všude po světě. Co se s respektovaným médiem děje a bude dít dál?
Trump i Gaza
Manipulace s projevem Trumpa, v současné době asi nejsledovanější osobnosti světa, je ve výčtu přešlapů stanice bodem, který vzbudil největší rozhořčení. Došlo k ní v dokumentu odvysílaném loni těsně před prezidentskými volbami, kde novináři sestříhali různé pasáže Trumpova dlouhého projevu ze 6. ledna 2021 (kdy jeho stoupenci zaútočili na Kapitol) do uceleného klipu vyvolávajícího dojem, že Trump přímo vyzývá demonstranty k násilným akcím. Předseda správní rady BBC Samir Shah koncem týdne v dopise parlamentnímu výboru vyjádřil nad „editací videozáznamu“ hlubokou lítost a osobní omluvu poslal i do Bílého domu, odmítl však, že by postup stanice zavdával jakýkoli právní podklad k žalobě pro pomluvu.
